"Suavecito", la canción de amor que se convirtió en un himno para los latinos en Estados Unidos

Pero los cuatro se mantuvieron allí orgullosos. "No, no hasta que termine la canción", dijeron. "No hasta que 'Suavecito' termine".

Origen de la canción

Malo fue una evolución de The Malibus, una banda del distrito de la Misión de San Francisco de finales de la década de 1960 que incluía a Bean, García y Santana. Muy centrado en el R&B y el soul, Bean tocaba el saxofón y cantaba como voz principal de The Malibus con García, mientras Santana hacía los riffs a la guitarra.

"Es una canción deliciosa", le dice a la BBC el rey del rock latino, Carlos Santana. El hermano pequeño de Carlos, Jorge, compartió la guitarra en la canción con Abel Zárate, salpicándola de notas ligeras y cadenciosas. "Laaaah, aah-aah", canta Bean, "Nunca, no, no, yeah, nunca conocí a una chica como tú en mi vida". La voz de Bean confiere al single su aura romántica, con una letra sentimental que le añade encanto.

Carlos Santana, que tocó la canción en directo con su hermano durante la gira, aprecia esa pasión y la historia romántica de la canción. "Es un momento determinado entre un amante y su amada, algo así como Tony y María en West Side Story , pero no es irlandesa, no es puertorriqueña de Nueva York" , comenta Santana. "Es del barrio de la Misión Mexicana de San Francisco y forma parte de las piñatas y los low-riders y el cruising".

Movimiento Chicano

"No somos un nicho"

Bean cree que lo echaron porque su percusión no era la mejor. "Conocían a un percusionista mejor y yo sólo quería ser cantante, eso podría haber influido", explica. "Que me echaran de la banda, sí, me dolió", continúa Bean. "Fue duro, pero no me rompió".