Qué se sabe sobre la posible ejecución de Amir Nasr-Azadani, el futbolista iraní protagonista de una ola de solidaridad en redes

59 minutos

"Sin embargo, el poder judicial ha negado que haya sido condenado a muerte. Dicen que se le acusa formalmente de actividades delictivas graves, incluido asesinato (lo que significa que se enfrenta a la pena de muerte), pero subrayan que el juicio en sí aún no se ha celebrado", explican desde el Servicio Persa de la BBC.

"¿Nos vamos a quedar con los brazos cruzados y mirando hacia otro lado? No se puede aceptar algo así, de ninguna manera. Todos con Amir Nasr-Azadani y con todas las personas que pasan y han pasado por algo así. BASTA. STOP", escribió el futbolista español Marc Bartra en Twitter.

¿Quién es Amir Nasr-Azadani?

Detención de Azadani

Fuentes locales afirmaron que Azadani sí había participado en las protestas, pero que su participación en el asesinato del oficial del ejército era mentira porque no se encontraba en la zona donde murió el hombre.

"Odio contra Dios"

¿Quiénes fueron los primeros ejecutados?

En el video, dijo que no negaba haber atacado a los miembros de los Basij, pero que no recordaba los detalles porque no se encontraba en el estado mental adecuado.