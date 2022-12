El creciente número de migrantes chinos que atraviesan la selva del Darién para llegar a EE.UU.

Ella dijo que caminó a través de las selvas tropicales de Centroamérica, y luego hacia el norte hasta la frontera de 3.218 kilómetros entre Estados Unidos y México. "Si ella puede hacerlo, ¿por qué nosotros no?", pensó Sun.

La ruta a pie hacia el norte

La mayoría de las discusiones en línea se centraban en obtener la residencia en el extranjero a través de la educación y la inversión. Pero aquellos como la familia Sun, que no tenían los medios para emigrar legalmente, se ven obligados a emprender viajes más arriesgados.

"No necesitas empacar toda tu casa", dice otra publicación, con una foto de una mochila. "Si ellos pueden sobrevivir con esto, tú también puedes".

En el camino

Eventualmente aterrizaron en Quito, Ecuador, uno de los únicos países en el continente americano que no requiere una visa para los visitantes chinos. Allí disfrutaron de las vistas antes de embarcarse en la parte más peligrosa del viaje.

Sin embargo, las partes más traicioneras a menudo no fueron capturadas por la cámara. Mientras vadeaba un río profundo en la jungla, la esposa de Sun fue arrastrada por las rápidas corrientes .

Probablemente habría perdido la vida si no fuera por tres inmigrantes sudamericanos que corrieron a rescatarla, dijo Sun.

Debido a la barrera del idioma, los chinos y los sudamericanos no hablaban mucho, dijo. "Pero estábamos todos juntos en esto".

"En China, no veo esperanza"

Al igual que Sun, no veía futuro para sí mismo en medio de la política de cero covid de China y del control político más estricto. Por temor a represalias contra su familia, que se quedó en China, no reveló su apellido para esta historia.

Bajo Xi se ha reforzado el control sobre la economía, implementando regulaciones estrictas sobre el sector privado. También instituyó una política contra el coronavirus de línea dura, que significaba que algunos no podían salir de su vecindario ni incluso de su edificio de apartamentos.

Pero muchos como Wentao están preocupados de que si continúa la tendencia autoritaria, el crecimiento económico que ha impulsado al país ya no se soste ga .

Un largo camino hacia una nueva vida

De la docena de migrantes que hablaron con la BBC para esta historia, muchos dijeron que, irónicamente, salir de China durante la pandemia no fue menos difícil que la ardua travesía alrededor del mundo .

T ambién dejó de emitir pasaportes por "razones no esenciales" bajo lo que llama feibiyao buchuguo , una política que prohíbe a las personas salir de China a menos que sea "estrictamente necesario".

Aunque China ha tomado medidas para aflojar las restricciones de covid en las últimas semanas, Wentao dijo que no habría cambiado su decisión de irse.

"Ya sea que la covid cero se mantenga o no, los problemas de raíz no han cambiado", dijo Wentao. "En China, no veo esperanza".