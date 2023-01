La escuela de Texas en la que todas las estudiantes son madres adolescentes

Intimidad, camaradería, dolor y vida

"Fue muy duro para mí", dijo Alexis. "No quería abandonar porque sabía que no era la forma correcta de manejarlo".

"Cuando no lo entiendes, oh Dios mío, duele tanto", dijo Alexis, riéndose.

Educación sexual

"Mientras no compartamos esa información con ellos, no recibirán educación", dijo Cynthia Cárdenas, directora de la Escuela Secundaria Lincoln Park. "No se les da la oportunidad de elegir si quieren las consecuencias o no".