El hombre al que no podían medir en su pueblo para saber si era el más alto del mundo

Cuando escuché que un hombre del norte de Ghana podría ser un aspirante a convertirse en la persona más alta del mundo, me dispuse a averiguar más sobre él. ¿El único problema que encontré? Cómo medirlo...

Esto lo convertiría en el hombre más alto del mundo, pero había un problema: en la clínica rural no estaban seguros de su altura porque no tenía las herramientas de medición correctas.

Una enfermera sorprendida le dijo: "Has crecido más que la báscula".

Saber que era más alto no le preocupaba, dado que nunca ha dejado de crecer, pero sí sintió una consternación personal.

Continúa creciendo

Cuando me encontré por primera vez con Awuche hace unos meses mientras viajaba por el norte de Ghana, donde su fama se había extendido por las praderas de la zona, no tenía una cinta métrica lo suficientemente larga como para verificar su altura.

"Por la forma en que me miden, no puedo decir que todo sea perfecto", admitió Awuche, feliz con mi plan para obtener su altura exacta.

Me refería a Sultan Kösen , de 40 años, que vive en Turquía y tiene el récord mundial Guinness.

"Cada tres meses crezco… Si hace tres meses o cuatro que no me ves, te habrás dado cuenta de que he aumentado de tamaño", explica.