Guerra en Ucrania: la feroz batalla por la ciudad de Bakhmut, crucial para dominar la región del Donbás

1 hora

"Esta es la operación más dura que he visto en mi vida. El enemigo ha lanzado su asalto más fuerte en Bakhmut. Nunca antes habíamos visto tropas como esta", nos dice el comandante ucraniano.

"Los soldados de Wagner avanzan abiertamente bajo el fuego hacia nosotros, incluso si sus cuerpos quedan esparcidos por el suelo, incluso si de las 60 personas en su pelotón solo quedan 20. Es muy difícil resistir tal invasión. No estábamos preparados para eso, y ahora estamos aprendiendo", dice el comandante Skala.

Estratégica

Bombas todos los días

Lo notable es que incluso cuando los proyectiles caen a unos pocos cientos de metros del centro, la gente no se inmuta. Es como si se hubieran entumecido, huyendo de las bombas todos los días.

¿Por qué no te vas?, le preguntamos a Anatolay Suschenko, que estaba haciendo cola para conseguir algo de comida.

"No tengo adónde ir. Estoy solo. ¿Quién querría llevar a una persona de 86 años?". dice. "Aquí, al menos a veces, cuando los soldados tiran comida o sopa, la encuentro y me la como. Y obtengo pan gratis. En toda mi vida, nunca había visto algo así. Todas las ventanas de mi casa explotaron, y la puerta quedó destruida".

"Creo que en todas partes en Ucrania es igualmente peligroso. Algunos de nuestros vecinos se fueron y murieron en otros lugares. Aquí tenemos una casa. Tenemos gatos y perros. No podemos dejarlos", afirma.

"Vivimos como ratones. Salimos rápidamente a buscar pan, elegimos diferentes rutas para volver a casa. Antes del amanecer busco tablas de madera y troncos [para reparar mi casa]. Por la noche busco agua porque no hay suministro de agua en la ciudad", dice Olha.

"Por supuesto, es aterrador. Pero ahora lo hacemos al estilo militar, como soldados. Bromeamos diciendo que los chefs no saben nada de cocina [en comparación con nosotros]. Podemos hacer una comida con cualquier cosa en un fuego abierto, o incluso con una vela".

En un lugar de la ciudad que no podemos revelar porque podría comprometer su seguridad, nos encontramos con Oleksiy Reva, quien ha sido alcalde de Bakhmut durante 33 años.

"Son los que no tienen dinero y no quieren enfrentarse a lo desconocido los que se quedan. Pero les estamos hablando de eso. Porque la seguridad es lo más importante, la seguridad y la paz", dijo.

¿Por qué sigue quedándose?, preguntamos. "Esta es mi vida, mi trabajo, mi destino. Nací aquí y crecí aquí. Mis padres están enterrados aquí. Mi conciencia no me permitirá dejar a nuestra gente. Y confío en que nuestro ejército no permitirá que caiga Bakhmut", afirma.