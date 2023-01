La increíble historia de Ana Montes, la "reina de Cuba" que durante años pasó información clasificada de EE.UU. al gobierno de Fidel Castro

No obstante, donde realmente debían estar agradecidos por los servicios invalorables de Montes era en la Cuba de Fidel Castro, para la cual trabajó como espía durante todos los años que estuvo empleada por la DIA, dándole acceso La Habana a información altamente clasificada.

De estudiante ejemplar a espía

Mientras cursaba una licenciatura en Relaciones Internacionales en la Universidad de Virginia, realizó un viaje de estudios a España en 1977 donde conoció a un estudiante izquierdista argentino, quien supuestamente le habría "abierto los ojos" ante el apoyo que daba el gobierno de Estados Unidos a regímenes autoritarios en aquella época, según contó en 2013 Ana Colón, una excompañera de estudios, a The Washington Post .

Una vez obtenida su licenciatura, Montes se mudó a Puerto Rico donde no logró encontrar trabajo, por lo que poco después terminó aceptando una oferta de empleo en el departamento de Justicia en Washington D.C.

Montes estudió en la prestigiosa Escuela de Estudios Internacionales Avanzados de la Universidad Johns Hopkins, visitada frecuentemente por altos funcionarios como el ex secretario general de la OTAN, Anders Fogh Rasmussen.

Dinero e ideología

Y, aunque era un trabajo riesgoso y a tiempo completo, no cobraba por ello.

" Ella no recibió ningún pago, lo que hace pensar a la gente que ella era espía por razones ideológicas . De hecho, ella nos dijo que se habría sentido ofendida si los cubanos le hubieran dado dinero por espiar", cuenta Lapp.

"Creo que la política de nuestro gobierno hacia Cuba es cruel, injusta y profundamente inamistosa. Y me sentí moralmente obligada a ayudar a la isla a defenderse de nuestros esfuerzos por imponer nuestros valores y nuestro sistema político", dijo Montes cuando le tocó comparecer ante la justicia, en octubre de 2002.

Un informe de la CIA, citado por The Washington Post , considera que los agentes cubanos la manipularon apelando a su narcicismo y haciéndole creer que La Habana necesitaba de su ayuda con urgencia.

A diferencia de otros, Lapp no cree que Montes actuara motivada tanto por una ideología de izquierda como por un profundo rechazo hacia su propio país.

"Creo que ella era más antiestadounidense, que estaba muy molesta con lo que el gobierno de EE.UU. estaba haciendo en la época en El Salvador y Nicaragua; y en su política hacia Cuba. No estoy de acuerdo con quienes dicen que ella era una espía motivada por la ideología. E lla era idealista, pero que era más antiestadounidense que procubana ", afirma.

Triunfar en Washington y en La Habana

"Si ella simplemente se hubiera sentado en su escritorio a dejar pasar las horas no se habría convertido en la 'reina de Cuba'. Ella era una analista muy buena y mientras mejor hacía su trabajo, más puertas se le abrían y más acceso conseguía. Así, si ella era competente en su trabajo de día, más información podía obtener para su trabajo de noche", señala.

Espionaje clásico

Inteligencia comprometida

Sin embargo, Lapp considera que probablemente el mayor daño que causó fue transferir a Cuba información sobre un programa satelital altamente sensible que pertenecía a la Oficina Nacional de Reconocimiento y que era tan secreto que no pudo ser incorporado a la acusación contra Montes ante la justicia para evitar que fuera conocido públicamente.

"No podemos probarlo, pero creo con firmeza que ella probablemente informó a los cubanos sobre quién era él, dónde se encontraba, qué hacía y cuál era su misión. Sé lo que ella nos dijo sobre esta hipótesis y a ella realmente no le importaba si él moría o no como resultado de esto" señala Lapp.