"Los mármoles del Partenón pertenecen a Reino Unido": la secretaria de cultura británica asegura que no piensan devolverle las obras a Grecia

53 minutos

Los Mármoles del Partenón "pertenecen aquí, a Reino Unido" y no deben ser devueltos a Grecia, dijo este miércoles en una entrevista la secretaria de cultura de Reino Unido.

Michelle Donelan le dijo a la BBC que devolverlos permanentemente a Grecia "no es la intención" del gobierno británico, ya que "abriría una caja de Pandora" y sería un "camino peligroso" a seguir.

"No deberíamos enviarlos de regreso"

"Él no está dispuesto a devolverlos, básicamente. Esa no es su intención. No tiene ningún deseo de hacer eso. También se ha discutido este concepto de un préstamo de 100 años, que ciertamente tampoco es lo que está planeando".