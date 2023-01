El joven ejecutado en Irán al que solo le dieron 15 minutos para defenderse de la pena de muerte

20 enero 2023

" No le digas nada a mamá "

El movimiento de protesta comenzó tras la muerte bajo custodia de Mahsa Amini , una mujer de 22 años que fue detenida por la policía de la moral el pasado septiembre por supuestamente no llevar "bien" puesto el velo obligatorio.

Las autoridades calificaron las protestas de "disturbios", e iniciaron una violenta represión. Al menos 481 manifestantes han sido asesinados por las fuerzas de seguridad, según Iran Human Rights, una organización no gubernamental con sede en Noruega.

Los acusados tienen derecho a representación legal en Irán pero, en casos delicados como este, o en casos de espionaje, no se les permite elegir a sus propios abogados. El tribunal designa, en cambio, a uno de una lista aprobada por el poder judicial.

En uno de esos videos, se ve a Karami visiblemente angustiado mientras "confiesa" haber golpeado al miembro del Basij en la cabeza con una piedra. Su abogado de oficio no cuestiona ni discute esto y, en cambio, pide perdón al juez. Karami luego dice que fue "engañado" y se sienta.

"Papá, nos dieron el veredicto. El mío es la pena de muerte. No le digas nada a mamá", recordó su padre, reiterando la inocencia de su hijo.

El padre de Karami explicó a "Etemad" que había intentado comunicarse con el abogado designado por el Estado varias veces, pero que no había obtenido respuesta.

"Mohammad me llamó tres veces desde la prisión y me pidió que lo representara. Sus padres también me instaron a que representara a su hijo", confirmó Aghasi.