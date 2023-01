"Putin ha encontrado un nuevo chivo expiatorio": la nueva ofensiva del presidente ruso contra la comunidad LGBT

"Soy el único monstruo drag que queda en en Rusia", me dice Danya con orgullo mientras se aplica un maquillaje blanco fantasmal frente a un espejo.

La nueva ley prohíbe la "propaganda de relaciones sexuales no tradicionales" entre todos los grupos de edad. Cualquiera que sea atrapado cometiendo este "delito" puede ser multado con hasta 400.000 rublos (unos US$5.840), al tiempo que para organizaciones y periodistas se prevén sanciones económicas mucho más altas.

Tras la aprobación de la ley, Danya decidió que dejará Rusia y se mudará a Francia. Vivir en un país donde es ilegal "simplemente ser uno mismo" le hace sentir miedo. "Tengo las manos atadas. Simplemente ya no tengo otra opción. O me voy del país o me quedo aquí y espero a que empeore. Lo que está pasando ahora es muy aterrador", afirma.