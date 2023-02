Andrew Smithers: "Hay un riesgo muy alto de que se produzca una caída importante en el mercado de valores que provoque otra gran crisis financiera"

Andrew Smithers afirma que el modelo en el que se basan los economistas "no es científico".

Fuente de la imagen, Smithers & Co

Esto es exactamente lo que plantea Andrew Smithers, un economista experto en Wall Street y autor de uno de los mejores libros de economía en 2022 según el diario británico Financial Times .

Lo que sigue es una síntesis del diálogo telefónico con el autor de The Economics of Stock Market (La economía del mercado bursátil) y otros libros previos:

No, no hay nada malo en el funcionamiento de los mercados de valores. El problema es que los economistas ignoran los mercados de valores y los datos que obtenemos de ellos. El problema no está en las bolsas; es la teoría económica, que está mal.