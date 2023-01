Tyre Nichols: la policía de Memphis difunde las imágenes de la violenta detención de un joven afroestadounidense que murió 3 días después

1 hora

En total hay alrededor de una hora de grabaciones, incluidos unos minutos en los que Nichols interactúa con los cinco policías acusados de su muerte. El video fue editado para preservar el anonimato de aquellos que no están empleados por la policía o la ciudad.

¿Por qué fue detenido por la policía?

"El desprecio por la humanidad (...) eso es lo que realmente toca la fibra sensible de tu corazón", le dijo a CNN.

"Cuando vi a mi hijo, ya sabía lo que hicieron"

RowVaughn Wells me dijo que Biden ofreció sus condolencias y dijo que "haría todo lo que estuviera a su alcance para cambiar las cosas".

Anteriormente, había instado a los padres a que no permitieran que sus hijos vieran el video que muestra a cinco policías golpeando brutalmente a su hijo. Ella no ha sido capaz de obligarse a verlo.

"No necesito ver un video para mostrarme lo que hicieron. Vi los resultados finales. Mi hijo está muerto. No necesito ver un video para saber que ya no está aquí".