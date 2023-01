Guerra en Ucrania: Boris Johnson revela que Putin lo amenazó con lanzar un misil en una conversación previa al conflicto

58 minutos

"Me amenazó en un momento y me dijo: 'Boris, no quiero lastimarte pero, con un misil, solo tomaría un minuto ' o algo así", cuenta Johnson en el documental.

"Nunca más seremos humillados"

El documental de la BBC "Putin Vs the West" (Putin vs Occidente) revela que Wallace volvió a Londres con garantías de que Rusia no invadiría Ucrania, pero reconoce que ambas partes sabían que era una mentira.