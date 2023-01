4 inesperadas formas en las que el Brexit ha perjudicado la economía de Reino Unido (y cuáles son sus perspectivas económicas)

1. Comercio

Sin embargo, algunos argumentan que el comercio sería hoy mayor si el Brexit no hubiera tenido lugar.

Si bien los volúmenes se han recuperado a niveles previos a la pandemia, académicos de la London School of Economics señalan que el precio de los alimentos importados de la UE, como los tomates o las papas, aumentó hasta un 6% durante 2020 y 2021.

Pero desde entonces, el comercio del resto de los países del G7 se ha recuperado de una manera que no ha sucedido en Reino Unido .

El comercio no se ha recuperado después de la pandemia tan rápido como en otras naciones comparables.

2. Acuerdos comerciales

3. Inversión

Reportes sugiere que la inversión en el país hoy sería un 25 % más alta si no hubiera sido por el brexit.

La inversión no era excelente antes de 2016, pero si hubiera continuado con su tendencia previa al referendo, el análisis del grupo de expertos UK in a changing Europe sugiere que sería un 25 % más alta de lo que es ahora.

Algunos, incluido el Fondo Monetario Internacional, han sugerido que la incertidumbre que rodea al Brexit, como la cuestión no resuelta del Protocolo de Irlanda del Norte, ha disuadido al menos a algunos inversionistas.

El grupo pro-Brexit Briefings for Business afirma que las cifras son engañosas y que no hay evidencia de un impacto en la inversión relacionado con el Brexit.

4. Trabajos

El director ejecutivo de las tiendas Next, Lord Wolfson, y el jefe de la cadena de pubs Wetherspoons, Tim Martin, militaron por el Brexit, pero ahora piden que Londres permita la entrada de más trabajadores extranjeros.

Un estudio realizado por los think tanks Center for European Reform y UK in a Changing Europe sugiere que ahora hay 330.000 trabajadores menos en Reino Unido debido al Brexit.