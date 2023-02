"¿Quién mata a un bebé a tiros?": lo que el brutal asesinato de una familia revela sobre una de las regiones más violentas de California

15 minutos

Aquella madrugada le tocó huir para salvar su vida y la de su bebé. No lo logró.

Minutos antes, pasadas las 3:30 am, dos atacantes habían acabado con la vida de Rosa Parraz, de 72 años ; Eladio Parraz Jr., de 52 ; Marcos Parraz, de 19 ; y Jennifer Analla, de 49 . Cuatro generaciones de una misma familia.

"Puede que se metieran con quien no debían, pero ¿quién mata a un bebé a tiros? ", se preguntaba dos semanas exactas después uno de los pocos vecinos que se mostró dispuesto a hablar con la prensa. Eso sí, sin nombres ni fotos: "Nosotros tenemos que seguir viviendo aquí".

Campo y pobreza

"Aquí no hay muchas alternativas para los jóvenes y sus únicas perspectivas laborales son oficios relacionados con la industria agrícola. Muchos de mis alumnos son los primeros de sus familias en estudiar en la universidad", le indica a BBC Mundo.

Es por eso que no supo de los asesinados al otro lado de la calle —entre ellos un joven de su edad, 19 años— hasta volver a casa al día siguiente.

"Cosas así no pasan todos los días aquí, aunque se escuchan disparos de vez en cuando", cuenta, también en español.

Efectivamente, las balaceras no son ajenas a la zona. Ni las muertes con arma de fuego.

Para darse cuenta no hay más que revisar el apartado de noticias de la web del Departamento del Alguacil del condado de Tulare, el que comprende a Goshen y cuya capital es Visalia.

Sureños y Norteños

Aclaró que las indagaciones, en las que estuvieron involucrados su departamento, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y otras agencias, no llegaron a una conclusión más concreta que la relación de los arrestados y algunas de las víctimas con pandillas contrarias.

"Básicamente las pandillas deben pagar un impuesto, porque si no, cuando sus miembros son encarcelados, se encuentran allí con problemas".

"Y no ocurre solo aquí, es una tendencia nacional. Estamos viendo a sureños en ciudades como Chicago, algo nunca antes visto", apunta el profesor Hernández, quien entrevistó a decenas de jóvenes de la zona asociados a las pandillas para su tesis doctoral.

900 pandillas y 7.000 miembros

No todas las pandillas del área se asumen como Norteños o Sureños.

"Empecé a vacilar con la gente ( the crowd ) cuando estaba en sexto grado (con 11 años) y al tiempo me brincaron", le cuenta por teléfono a BBC Mundo, haciendo referencia al ritual para ingresar en una pandilla que en muchas ocasiones consiste en someterse a una paliza por parte de los que ya son miembros.

Sin dar más detalles sobre su identidad que su edad (37), responde a preguntas relacionadas con lo ocurrido en Goshen: "No importa lo que la gente piense de los pandilleros, las mujeres y los niños son inocentes ".

"Aunque los tiempos ya no son los que eran", reflexiona.

"A algunos enemigos no les importa nada. No los va a detener que estés con tu familia. A mí me apuñalaron en agosto y fue enfrente de mis hijos", dice.