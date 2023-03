“Me escapé de la secta abusiva Lev Tahor en Guatemala y después rescaté a mi hijo”

Yisrael y su esposa, Malke (no es su nombre real), tenían ambos 16 años y se acababan de conocer. El matrimonio había sido organizado por los líderes del grupo al que habían sido obligados a ingresar cuando eran niños. El grupo es Lev Tahor , que en hebreo significa corazón puro, y que dice seguir una versión fundamentalista del judaísmo. Sin embargo, antiguos miembros, al igual que un tribunal israelí, entre otros, dicen que no es más que un culto.

"No teníamos opción", me cuenta Yisrael, quien hoy tiene 22 años, mientras estamos sentados en el patio trasero de la casa de su tía, en el sur de Tel Aviv. "El rabino me llamó a su oficina y me dijo: 'La próxima semana, te casas. Y si te niegas, serás castigado'".