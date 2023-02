El doble drama de Alepo, la región siria devastada por la guerra en la que los terremotos han dejado cientos de muertos

43 minutos

"Oímos sus voces, todavía están vivos, pero no hay forma de sacarlos", aseguran sobrevivientes que tienen a familiares atrapados bajo los escombros.

Atrapados bajo los escombros

"Oímos sus voces, todavía están vivos, pero no hay forma de sacarlos", aseguró. "No hay nadie que pueda rescatarlos. No hay maquinaria".