Qué es el centro de amenazas modernas de Finlandia que estudia los ataques híbridos que enfrenta Occidente

1 hora

Amenazas reales

Pero estas amenazas no son ficticias.

Este fenómeno se ha acelerado desde la invasión rusa de Ucrania, con millones de ciudadanos -no solo en Rusia, sino incluso en países occidentales- que aceptan la línea del Kremlin de que la invasión fue un acto necesario de autodefensa.

Territorio neutral

"La narrativa rusa es que el Ártico es una región especial al margen de conflictos donde no pasa nada malo y, aun así, Rusia está construyendo allí su ejército".

Ataques tan sutiles como peligrosos

Tal vez el rasgo distintivo clave de las amenazas híbridas es que casi nunca implican un ataque real , es decir, que alguien abra fuego con un arma. Son más sutiles, pero no por ello menos peligrosas.

También son de naturaleza no atribuible, lo que significa que suele ser difícil determinar quién está detrás de estos actos, como el ciberataque masivo de 2007 contra Estonia, o las explosiones de gasoductos del año pasado bajo el Báltico.

La guerra de la información

"Yo no evaluaría la desinformación rusa como especialmente sofisticada", explica.

"No se trata de lo atractivo del mensaje, sino de que la forma en que consiguen el éxito es por pura cantidad. No hay razón para dar a esta gente acceso a las plataformas de las redes sociales. Todo el mundo quiere tener acceso a agua potable, pero no permitimos que envenenen el agua".