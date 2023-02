Guerra en Ucrania: el bombardeado pueblo ruso que apoya plenamente la guerra de Putin en Ucrania

"Nadie nos protege", me dice. "Cuando la gente vuelve a casa por la noche, no sabe si seguirá de una pieza por la mañana".

Todas las personas con las que hablo en el mercado me cuentan que viven atemorizadas por los bombardeos ucranianos. Pero omiten mencionar que fue su país el que invadió Ucrania.

"Teníamos que iniciar esta operación militar", insiste Raisa. "Es lo correcto. Pero deberíamos haber estado mejor preparados. Deberíamos haber reclutado gente en el ejército de inmediato . Muchos de nuestros jóvenes están muriendo. No quedará nadie para que nuestras mujeres se casen".

Dentro de una cúpula

Las conversaciones aquí son similares a las del mercado, y la mayoría de la gente me dice: sí, la seguridad solo se convirtió en un problema después de la invasión, pero no, no culpan a la invasión en sí.