Terremotos en Turquía y Siria: "La situación en Siria es dramática... ciudades enteras se han venido abajo"

29 minutos

La ayuda humanitaria está tardando mucho, todavía hay gente por la calle que no sabe a dónde ir, algunos duermen en sus vehículos.

Lo que hay dentro de Siria no va a ser suficiente para cubrir todas esas necesidades.

La guerra ha generado una situación muy complicada, con estructuras de salud que no funcionan. Las necesidades que había antes del terremoto eran muy grandes.

Después de varios días de ocurrido el terremoto, se dice que todavía hay gente en la calle que no sabe a dónde ir .

Así es y debido al número tan importante de réplicas que está habiendo, más de 300 -creo- en estas últimas 24-48 horas, algunas de las cuales son bastante fuertes, personas cuyas casas no se han caído no quieren volver a ellas.

Pero también tenemos que asegurarnos de que el sistema de salud también siga funcionando para quienes no han sido afectados por el terremoto, pero que necesitan atención médica regular.

Infelizmente, a pesar de haber hecho muchísimos pedidos al gobierno de Bashar al Asad para trabajar en las zonas que controla su régimen, todavía no hemos tenido la autorización.

No estaba funcionando, era muy difícil, no se podía entrar ayuda humanitaria a gran escala.

Ayer (jueves) entró el primer convoy de ayuda humanitaria de la ONU, pero no es suficiente.

No solo era su estrés, sino también el de sus familias. Muchos han perdido parientes, seres queridos.

La maquinaria no es suficiente, los equipos de rescate no son suficientes, la gente estaba escarbando, levantando piedras, hormigón, con las manos para poder sacar a la gente que todavía podía estar atrapada debajo de los escombros de sus casas o de los edificios que se han caído y, por supuesto, no es suficiente.