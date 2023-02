"Me enteré del asesinato de mi padre al ver su cadáver en Facebook"

41 minutos

"Mientras actualizaba mi fuente de noticias, vi el cadáver de mi padre allí tirado", le dijo al podcast The Comb de la BBC.

Moti no solo quedó devastado al ver una imagen tan horrible, sino que así fue como descubrió que su padre había sido asesinado.

"Me congelé en ese momento. Fue realmente impactante para mí", cuenta.

Los activistas piden que se haga más para moderar las plataformas y eliminar dicho contenido antes de que cause daño.

Ola de violencia

"A veces me deprimo y no puedo evitar buscar su nombre y revisar las publicaciones. Creo que estoy un poco traumatizado", afirma Moti.

Cuando la BBC le pidió un comentario a la empresa matriz de Facebook, Meta, esta indicó que, si bien las imágenes por sí solas no violaban su política sobre contenido violento y gráfico, eliminaría las publicaciones debido a la solicitud de un miembro de la familia.

Actualmente no existe un mecanismo en el sistema de reportes de Facebook para que los miembros de la familia realicen estas solicitudes, pero Meta le dijo a la BBC que estaba probando un nuevo formulario para poder hacerlo.

"Contenido etíope ignorado"

Esta revisión no se ha llevado a cabo.

"No creo que las plataformas estén prestando tanta atención a Etiopía", le dijo a la BBC.

"Sé que Facebook dice que tiene moderadores que se enfocan en Etiopía, que hablan amárico y tigriña, pero no sabemos cuántos. Y ni siquiera están trabajando desde Etiopía, están trabajando en Kenia".

Un portavoz de Meta le dijo a la BBC: "Tenemos reglas estrictas que describen lo que está y no está permitido en Facebook e Instagram. El discurso de odio y la incitación a la violencia están en contra de estas reglas e invertimos mucho en equipos y tecnología para ayudarnos a encontrar y eliminar este contenido".

Mientras tanto, miles, si no millones de etíopes sienten los efectos traumáticos de ver ese contenido.

"Cada vez que veo la imagen de un cadáver publicada en internet o en Facebook por la guerra de Etiopía, me siento realmente triste. Alguien más va a sentir lo que yo he sentido. Realmente me pone muy mal".