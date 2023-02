"Si no firmas, morirás": la oscura historia de las esterilizaciones forzadas en California (y la búsqueda de las víctimas para indemnizarlas)

32 minutos

Algo crucial estaba a punto de ocurrirle, un cambio profundo que la llevaría a renegar hasta de su nombre, pero eso ella aún no lo sabía.

"Me extrañó que no hablara de hacer una biopsia, pero tampoco tenía dinero para pagar a un médico que me diera una segunda opinión", reconoce. Así que firmó el consentimiento sin cuestionarlo y se sometió a la intervención.