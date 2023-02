Zelensky descarta negociar con Putin sobre el territorio de su país: "Cualquier compromiso territorial nos debilitaría como Estado"

"La cuestión es ¿con quién? ¿Con Putin? No. Porque no hay confianza. ¿Diálogo con él? No. Porque no hay confianza".