Un joven mata en Florida a una mujer, a una niña de 9 años y a un reportero que cubría el primer asesinato

27 minutos

El alguacil del condado de Orange, John Mina, dijo que la policía detuvo como sospechosos a Keith Melvin Moses, de 19 años, pero que aún no tenía mucha información sobre si el joven sabía que sus víctimas eran periodistas o si tenía algún tipo de conexión con la niña y su madre.

"El sospechoso no dice mucho en este momento", expuso Mina. "No está claro si sabía que eran miembros de los medios de comunicación o no".