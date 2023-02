Alex Murdaugh: el caso del heredero de una dinastía de abogados acusado de matar a su esposa e hijo en Carolina del Sur que causa fascinación en Estados Unidos

56 minutos

En Walterboro, una pequeña localidad rural ubicada en Carolina del Sur (EE.UU.), casi nunca ocurre nada extraordinario o escandaloso. Sus residentes no están acostumbrados a escuchar tramas de asesinatos a sangre fría o acusaciones de estafas financieras y uso de drogas.

"No disparé a mi esposa o a mi hijo en ningún momento", dijo desde el estrado, reconociendo tener una adicción a los opioides.

Decenas de personas no solo de Carolina del Sur, sino también de otros estados del país, han acudido a la corte para seguir el juicio en directo.

Las acusaciones

Alex Murdaugh alega que el día del crimen la familia pasó una noche "normal". Supuestamente cenó con las dos víctimas y luego se fue a hacer una siesta. Cuando despertó, el acusado dice que no encontró a su hijo y esposa. Luego decidió visitar a su madre, que sufre demencia.

Sin embargo, de acuerdo con el New York Times, el Estado no ha presentando evidencia concluyente que vincule a Murdaugh con los crímenes porque no hay un arma homicida, testigos de lo ocurrido o sangre en su ropa.