Por qué la violencia entre Israel y los palestinos se encuentra en un "punto crítico" que hace temer la explosión de una tercera intifada

1 hora

Espiral de violencia

"Si no puede pagar los salarios de los empleados públicos, si no puede brindar servicios de salud, si no puede comprar medicamentos, si no puede [financiar] las escuelas, entonces estamos en una situación muy grave", dijo.