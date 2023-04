Los centros de orientación sobre el embarazo en Reino Unido donde manipulan a las mujeres para que no aborten

12 minutos

La mayoría dice que no derivan a las mujeres para que se realicen abortos, pero señalan que ofrecen ayuda y recomendaciones en el caso de embarazos no deseados.

Información falsa

La BBC decidió investigar tras conocer el caso de varias mujeres que acudieron a estos centros. Una dijo que había quedado "traumatizada" y que el centro había intentado "manipularla" para que no se hiciera un aborto.

El NHS dice que, al igual que cualquier tratamiento médico, hay un pequeño riesgo de que algo salga mal, y que tener un aborto no aumenta el riesgo de cán c er de mama, infertilidad o de sufrir problemas de salud mental.

Jo Holmes, de la Asociación Británica de Psicoterapia, señaló: "Desde un punto de vista profesional, no están allí para hacer recomendaciones, no estan allí para guiar, y no están allí para dar su opinión. Ese lenguaje está diseñado para que el cliente se siente culpable".