Al menos 26 muertos por un choque de trenes en el norte de Grecia

"Había pánico en el vagón, la gente gritaba", declaró a la agencia de noticias Reuters un joven no identificado que fue evacuado del lugar.

"Yo no me hice daño, pero me manché con la sangre de otras personas que resultaron heridas cerca de mí", dijo.