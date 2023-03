La abuela palestina que se niega a ser expulsada de su casa por los ataques de los colonos judíos en Cisjordania

37 minutos

Estos incidentes, comúnmente denominados "ataques de precio", son llevados a cabo por colonos israelíes que se oponen a la demolición de asentamientos judíos ilegales. Los colonos quieren hacer pagar el precio a la comunidad palestina por la pérdida de estos puestos de avanzadilla que no cuentan con autorización israelí.

Cisjordania se dividió en tres zonas bajo el acuerdo de paz de Oslo de 1993. Amal vive en la zona más grande conocida como 'Área C' que controla Israel y no se encuentra bajo el gobierno palestino.

"Llamamos a la policía y al ejército, pero no vino nadie ", agrega Amal, dividida entre la desesperación y la resignación. "Hasta ahora, nadie ha venido a comprobar los daños".

"La primera vez nos tiraron piedras a la casa. No pudimos detenerlos y no queríamos escalar la situación, así que no respondimos", dice.