70 años de la muerte de Stalin: los adolescentes que desafiaron al régimen del líder comunista y vivieron para contarlo

Sin embargo, en la Unión Soviética hubo protestas. No eran frecuentes ni a gran escala, pero indicaban que muchos no estaban de acuerdo con el régimen totalitario. Una de estas protestas la protagonizaron tres niños .

Rebeldes innatos

Stalin los inspiró a rebelarse

La canción fue el himno nacional soviético entre 1922 y 1944 . Los chicos no podían creer que la letra, que llamaba a las masas a levantarse contra las diferencias sociales, no estuviera prohibida en la Unión Soviética.

En diciembre de 1943, la dirección de la fábrica descubrió que hasta 300 trabajadores dormían en la planta, en el suelo del taller, ya que no tenían adónde ir. Algunos decían que no tenían ropa de invierno, otros que no tenían calzado y que por eso no podían salir de allí.