"Trataban de atropellarnos y nos arrojaban piedras": las hermanas que competían en secreto con sus bicicletas en Afganistán y huyeron del Talibán

1 hora

Hay 17 curvas sinuosas, numeradas en cada vuelta. Son ciclistas de élite, algunas de las mejores de su país. Pero no están acostumbradas a pedalear en curvas, y desde luego tampoco a montar en bicicleta bajo una lluvia torrencial.

Está lejos del paisaje polvoriento del norte de Afganistán del que proceden , donde a menudo los caminos pedregosos no son siquiera aptos para caminar.

Pero había un pequeño problema: no sabían montar en bicicleta.

Tuvieron que participar en secreto en la carrera porque no se lo habían dicho a su familia. Se cubrieron, usando ropa grande y holgada, grandes pañuelos en la cabeza y gafas de sol para que la gente no las reconociera. Incluso cambiaron sus nombres.

Terminaron primera y segunda. "Fue increíble. Me sentí como un pájaro que podía volar", asegura Fariba, que ahora tiene 19 años, a BBC Sport.

"Al principio estaban molestos. Me pidieron que dejara la bicicleta", dice Fariba. "Pero no me rendí. Continué en secreto", sonríe.