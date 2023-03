Xi Jinping visitará a Putin en Moscú: qué apoyo le está dando China a Rusia en la guerra con Ucrania

El pasado mes de febrero, China lanzó una propuesta de 12 puntos para poner fin a la guerra en Ucrania, en la que pide el respeto a la soberanía nacional, pero no menciona específicamente que Rusia deba retirar sus tropas de Ucrania. Occidente recibió el documento con frialdad.

Según han informado varios medios estadounidenses, Xi podía conversar por teléfono con el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky , después de su visita a Moscú, aunque por el momento no hay confirmación. En febrero, Zelensky mostró su interés en reunirse con Xi.

Kyiv, que considera que el presidente chino busca con su visita mandar al mundo una señal de que Rusia no se encuentra sola y de que cuenta con algunos aliados, está presionando para lograr algún tipo de compromiso de Pekín.

Seguridad regional

Pekín no tiene ningún interés en la guerra de Ucrania , asegura el académico, quien recuerda que el gobierno chino se posicionó firmemente en contra cuando Putin mencionó al principio del conflicto la posibilidad de llegar a usar armas nucleares.

Este viernes China publicó un comunicado en el que insta a Rusia y a Ucrania a negociar un acuerdo de paz ya que la guerra no beneficia a nadie.

Pero, desde hace más de una década, China ya no necesita a Rusia para este tipo de productos, y en Pekín son muy conscientes de que "la economía rusa no se encuentra en buen estado ni lo estará por muchos años", afirma el académico de UCL.

El motivo no son las sanciones, prosigue, sino que viene de antes, "son problemas económicos estructurales que ya estaban ahí antes de febrero del año pasado".

Por lo tanto, si Rusia no es el socio económico ideal, China no puede tampoco desvincularse de Occidente: "Xi Jinping lo ha dicho muchas veces, queremos una relación con Occidente, porque es donde está el impacto económico".

¿Cuánto gas y petróleo está China comprando a Rusia?

"China sabe que está recibiendo esos hidrocarburos con grandes descuentos, es puro negocio. Y, claro, si estás haciendo negocio con alguien, no vas a gritarle", asegura el profesor Rasmus Nilsson, quien considera que no se trata de una forma de apoyo a Rusia, sino "de conseguir energía barata. China e India (el otro gran destino de los hidrocarburos rusos) están siendo muy cínicos con esto".

¿Está China enviando armas a Rusia?

China se ha convertido en el cuarto mayor exportador mundial de armas y, según Washington, empresas chinas ya han proporcionado "apoyo no letal" a Rusia.

Aunque China no ha suministrado abiertamente armas a Rusia, es posible que le esté vendiendo en secreto productos de alta tecnología que podrían usarse con fines militares, asegura Maria Shagina, experta en sanciones económicas del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos.

Sin estrategia

Moscú, según el profesor Nilsson, es consciente de que China se está aprovechando económicamente de Rusia y de que se encuentra en una posición débil: "si te consideras una gran potencia, no quieres depender de nadie y, ahora mismo, francamente, Putin está medio mendigando a los chinos y a los indios ".

El profesor resume así la situación: "los chinos quieren paz y que las cosas se estabilicen, energía barata y que los estadounidenses no sean demasiado fuertes. Los rusos quieren cualquier ayuda que puedan obtener ahora mismo. No hay una estrategia y, mientras no la tengan, necesitan a los chinos".