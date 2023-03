La Corte Penal Internacional emite una orden de arresto contra Vladimir Putin por crímenes de guerra

El tribunal también indicó que el líder ruso no ejerció sus competencias para detener a otros que deportaron menores .

Karim Ahmad Khan, fiscal de la CPI, aseguró: "No podemos permitir que los niños sean tratados como botín de guerra".

A pesar de la orden de arresto contra Putin y Lvova-Belova, la CPI no tiene poderes para detener a los sospechosos y sólo puede ejercer jurisdicción dentro de los países que firmaron el acuerdo que estableció la corte.

Rusia no es signataria del acuerdo, por lo cual es poco probable que ninguno de los dos sea extraditado.

El resumen:

"Como papel higiénico"

En respuesta a la orden de arresto contra Putin, una portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia dijo que "no tiene ningún significado".

"Las decisiones de la Corte Penal Internacional no tienen ningún significado para nuestro país, incluso desde el punto de vista legal", dijo la portavoz Maria Zakharova en su canal de Telegram.

"Rusia no es parte del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y no tiene ninguna obligación en virtud del mismo. Rusia no coopera con este organismo, y las posibles órdenes de arresto provenientes de la Corte Internacional serán legalmente nulas y sin valor para nosotros".