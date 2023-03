La joven que soñaba con ser astronauta y acabó muriendo en un naufragio en el Mediterráneo

34 minutos

Después de eso, un texto final: "Mi querida mamá, ya casi estoy en Italia, bajaremos pronto, feliz y saludable. No te preocupes".

Persiguiendo un sueño

No está claro quién le disparó: los guardias fronterizos de ambos lados están armados, igual que los traficantes de personas.

Pero eso no pareció disuadir a la joven : pasó 10 días con la bala en la pierna, temiendo que la deportaran si las autoridades descubrían que había visitado a un médico, antes de que otros inmigrantes la llevaran a una clínica para que se la extrajeran.

Meraj, un afgano que estaba en el barco, cuenta que la navegación fue dura, pero que se sentían optimistas a medida que se acercaban a tierra. (No publicamos su nombre real para proteger su identidad).

"Recuerdo que el bote se llenó de agua, me llegó al cuello, luego olí el aceite y me desmayé. No recuerdo qué pasó después".