"Nunca olvidaré su cara": habla la profesora de Virginia tiroteada por un niño de 6 años

El abogado de la profesora, en una notificación de intención de demanda, alega que los responsables de la institución educativa habían sido advertidos en múltiples ocasiones de que el alumno tenía un arma de fuego y que no respondieron adecuadamente.

El recuerdo del ataque

"El disparo inicial me atravesó la mano izquierda y me rompió el hueso central, así como el dedo índice y el pulgar. El disparo me entró en el pecho, aquí arriba, donde aún permanece", dijo la víctima al señalar encima del corazón. "Así que tengo una cicatriz aquí arriba. Todavía tengo algunos fragmentos de bala aquí arriba".