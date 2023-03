Guerra en Ucrania: la línea de combate donde los ojos rusos están siempre observando

24 minutos

Una distracción puede causar la muerte

De repente, un proyectil silba sobre nuestras cabezas y aterriza a la izquierda de nuestro grupo. Los seis corrimos para cubrirnos y caímos al suelo. Pierdo de vista a Dima, pero alguien grita que un tanque ruso está disparando. Se produce una segunda explosión que me cubre de tierra. Estaba más cerca esta vez, tal vez a tres metros de distancia. Me dirijo a la cubierta y veo a Dima de pie en una trinchera. Dentro hay un refugio cubierto de madera en el que nos metemos cuatro de nosotros. Cuando Dima enciende un cigarrillo se escucha otra explosión cerca.

Dima tiene solo 22 años y es de la ciudad industrial central de Kremenchuk. Trabajó en una planta petroquímica antes de la guerra y, como muchos de los soldados que luchan aquí, su vida adulta apenas ha comenzado. Cuando le pregunto qué le dice a su familia, responde: "Todavía no tengo una familia. Tengo a mi madre, no tengo a nadie más por ahora". Llama a casa dos veces al día, por la mañana y por la noche. "Ella no sabe mucho, no le cuento todo", cuenta mientras su voz se apaga.