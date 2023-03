Masha, la niña rusa separada de su padre e internada en un centro de menores por hacer un dibujo contra la guerra

19 minutos

Masha Moskaleva no ha sido vista en público desde el 1 de marzo.

El dibujo de Masha

La concejala de la ciudad, Olga Podolskaya, me enseña una foto en su teléfono móvil. Es de un dibujo de una niña .

"La policía comenzó a investigar las redes sociales de Alexei", me dice Olga. "Y le dijeron que estaba criando mal a su hija".

"Nadie ha visto a Masha desde el 1 de marzo", me explica Olga Podolskaya, "pese a nuestros intentos de acceder al centro de menores y averiguar cómo está".

"Las autoridades rusas quieren que todos obedezcan las reglas. Nadie puede tener opinión propia . Si no están de acuerdo con lo que uno piensa ignoren sus publicaciones en redes sociales, pero no pongan a esa persona bajo arresto domiciliario y a su hija en un centro de menores", protesta.

No se nos permite comunicarnos con él. Según las reglas de su arresto domiciliario, solo se le autoriza a tener contacto con su abogado, el investigador y el servicio penitenciario.

"Está muy preocupado por la ausencia de su hija" , me comenta Vladimir, tras visitar a Alexei Moskalev. "Todo en el piso le recuerda a ella. Está preocupado por lo que le pueda estar pasando".

"Nada de esto se hizo. Simplemente decidieron enviarla (al centro de menores). Pienso que, de no ser por la naturaleza de los cargos administrativos y penales que recibió Alexei, esto no estaría sucediendo. Los servicios sociales parecen obsesionados con esta familia. Creo que es por razones puramente políticas. Los problemas de la familia comenzaron después de que la niña hiciera el dibujo".

Miedo a opinar distinto

"Ella es una buena chica y nunca he tenido problemas con su padre", afirma la jubilada Angelina Ivanovna. "Pero tengo miedo de decir algo . Tengo miedo".

"Quizá podríamos recolectar firmas en apoyo (de Alexei)", sugiere una mujer más joven. Pero, cuando le consulto su opinión sobre lo que está pasando, responde: "Lo siento, no puedo decírselo".

Adoctrinamiento en la escuela

La escuela no ha contestado de momento a nuestra solicitud por escrito de declaraciones. Cuando tratamos de visitarla nos dijeron que no podíamos entrar, y no respondieron a nuestras llamadas telefónicas.