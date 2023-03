La campaña de Ámsterdam para evitar que los jóvenes británicos en busca de sexo y drogas visiten la ciudad

El turismo desde Reino Unido

Fuente de la imagen, City of Amsterdam

Una historia que lleva años

No es un fenómeno nuevo. Hace casi una década, el entonces alcalde de Ámsterdam invitó a su par londinense, Boris Johnson, que había descrito la ciudad como "sórdida", a que viera lo que hacían los británicos.

"No usan abrigo mientras recorren el barrio rojo, cantan 'nunca caminarás solo', están vestidos como conejos o sacerdotes y, a veces, no están vestidos. Me encantaría invitarlo para que lo presencie", dijo Eberhard van der Laan en ese momento.