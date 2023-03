Los monjes que se niegan a salir de un histórico monasterio de Kyiv pese a la orden de desalojo del gobierno de Ucrania

22 minutos

El metropolitano Clement dice que el gobierno no puede expulsarlos.

El metropolitano Clément, responsable del gabinete de prensa de la IOU, dijo que "no ha y fundamentos legales" para la expulsión, anunciada a principios de este mes.

"Si el gobierno nos obliga a hacerlo ilegalmente, será totalitarismo", le dijo a la BBC. "No necesitamos un Estado o gobierno así. Tenemos la Constitución y las leyes. No aceptamos otros métodos".

Apoyo a Moscú

El año pasado, el servicio de seguridad de Ucrania allanó el monasterio y otros edificios de la IOU, y decenas de clérigos han sido detenidos acusados ​​de traición y colaboración con Rusia. La IOU, sin embargo, dice que no hay pruebas que respalden los cargos.

"Ellos [el gobierno] no siguen la Constitución", dijo. "Los monjes son verdaderos ángeles. No quiero que las autoridades hagan esto".

No está claro qué pasará si la IOU no abandona el complejo, pero el ministro de Cultura ucraniano, Oleksandr Tkachenko, aseguró que las autoridades no usarán la fuerza para expulsar a los monjes.