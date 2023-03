Quién es Stormy Daniels, la estrella porno detrás de la imputación a Donald Trump

50 minutos

Según Clifford, en 2016, cuando el magnate se postuló a la presidencia, le pagó a través de su abogado Michael D. Cohen US$130.000 para que no revelara su relación extramarital.

Ese encuentro sexual -que Trump siempre ha negado rotundamente- no es el motivo de su actual señalamiento legal. Tampoco lo es el pago de dinero para supuestamente silenciar a Daniels, un acuerdo que no es ilegal.

Aunque se trata de un delito penal menor, que solo acarrearía una multa, los fiscales -que no han dado a conocer públicamente los cargos que presentarán contra Trump- también podrían alegar que el pago viola la ley electoral , si consideran que el presunto intento del entonces candidato presidencial de ocultar sus pagos a Daniels fue motivado por no querer que los votantes supieran que tuvo una aventura con ella.

¿Quién es Stormy Daniels?

"En esa época no había mujeres directoras. Era inaudito. Eran todos hombres", señaló.

Según el cineasta Judd Apatow, quien le dio papeles en dos de sus películas, Daniels "no es alguien a quien subestimar" .

"Es una mujer de negocios muy seria y una cineasta que ha tomado las riendas de su carrera", aseguró Apatow al New York Times en 2018.

La revelación

Daniels dijo que había conocido al magnate -quien entonces era un famoso presentador del programa de reality The Apprentice - en un torneo benéfico de golf en un resort en Lake Tahoe, California.

Daniels dijo que luego tuvo relaciones consensuadas con Trump, quien ha sido señalado por supuesto acoso sexual por otras mujeres. "No dije que no. No soy una víctima", aclaró la mujer.