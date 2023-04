El programa educativo de la BBC en Afganistán que ayuda a los niños a los que se les prohibe ir a la escuela

1 hora

"Todos los días hablo con muchas niñas afganas que todavía están en el país y me dicen que no pueden ir a la escuela . Están muy indefensas y, a veces, parecen desesperanzadas".

La adaptación

"Incluso ahora, si le preguntas a mi padre qué estudié en la universidad o cuál era mi materia favorita en la escuela, él no sabe responder. No estaba interesado en mi educación simplemente porque soy una chica ", dice.

"A veces me pongo en sus zapatos y pienso que si yo estuviera en el campo y fuera una adolescente que no puede ir a la escuela, que no puede salir sola de la casa, que no tiene ningún derecho básico, ¿qué debería hacer?".