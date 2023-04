Quién es Karen McDougal, la segunda mujer mencionada en el caso contra Donald Trump

Su historia

Se integró a la organización Playboy cuando en 1998 ganó el título de Modelo del Año (Playmate of the Year) y fue seleccionada entre las "Modelos de los años 90", en segundo lugar detrás de la actriz Pamela Anderson.

En 2006, la revista The New Yorker informó que, según McDougal, ella había conocido a Trump en la Mansión Playboy en Los Ángeles, California, donde el magnate estaba grabando un episodio de su programa reality "The Apprentice".