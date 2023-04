El audaz viaje de la joven que escapó de Corea del Norte para encontrar a su madre

1 hora

Ir a la escuela no era una opción, le dijeron. La educación es gratuita en Corea del Norte comunista, pero a menudo se espera que las familias sobornen a los maestros, y los abuelos de Songmi no podían permitírselo.

"No sabía lo que estaba planeando, pero sabía que si se iba, no la vería por mucho tiempo", señala. Cuando su madre salió de la casa, Songmi se acurrucó debajo de la sábana y lloró.

"No podía trabajar ni hacer planes para el día siguiente. Todos los días intentaba no pasar hambre, sobrevivir al día".

"El día antes de que me liberaran del centro de reasentamiento, estaba muy nerviosa. No estaba segura de lo que le diría a mi madre", dice.

"Aquí estaba ella frente a mí, así que acepté que debía ser ella", dice Myung-hui. "Había tanto que quería decir, pero las palabras no salían. Simplemente la abracé y le dije: 'Bien hecho, has pasado por mucho para llegar aquí'".

No tenía dinero y no podía ver de qué manera podrían ella y Songmi sobrevivir solas.

"La mañana en que me fui, mis pies no se movían, pero tu abuelo me apresuró. Me dijo que saliera. Quiero que sepas que no te abandoné. Quería brindarte una vida mejor. Esa parecía la elección correcta".