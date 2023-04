“Te arrestan, pero te ayudan a cargar las maletas”: cómo Canadá acoge a los refugiados y en qué se diferencia de lo que pasa en EE.UU.

"Cuando crucé a Estados Unidos me trataron como un delincuente, duré 18 horas detenido con mi esposa y mi hija de 3 años", cuenta Kevin*.

La familia venezolana cruzó a EE.UU. en marzo de 2022 y fue retenida en un cuarto helado, sin ventanas, conocido como "hielera". Es un centro de detención en donde los indocumentados no deben permanecer más de 72 horas, según las directrices del gobierno estadounidense.

"Aunque Nueva York es bonita y es el sueño americano de muchos, se siente un ambiente de inseguridad. Allá se puede hacer dinero, pero de ilegal. No te dan los papeles, por eso nos vinimos para Canadá", cuenta.

Recorrieron en autobús y luego en taxi los 540 kilómetros que separan la llamada capital del mundo de Roxham Road , un pasadizo no oficial en la frontera por el que miles de personas han cruzado desde EE.UU. para pedir asilo en Canadá.

Refugio legal

Quienes no pueden ser atendidos por ellos, son remitidos a los hoteles que financia el gobierno federal, mientras pueden abrirles el cupo. En cualquier caso, a los solicitantes de asilo se les garantiza asistencia médica.

La mayoría dice que si bien en EE.UU pueden hacer dinero fácilmente porque los emplean sin documentos en trabajos no cualificados, no hay una ruta clara para que logren legalizarse y mientras esperan, quedan a su suerte, sin seguro médico. Lo que sí reciben es educación gratuita para los menores de edad y la posibilidad de estar en un albergue u hotel por varios meses.

Lo hacen de esa manera cuando no tienen visa, pues entre Canadá y Estados Unidos hay un acuerdo desde 2005 que se llama "tercer país seguro" y bajo el cual, con algunas excepciones, si alguien ha pasado previamente por EE.UU. no puede solicitar asilo al llegar a Canadá, sino que tienen que hacerlo en el primer país.

Pero el acuerdo tenía un vacío legal, pues si la persona no cruzaba por un puesto de control oficial y aún así llegaba hasta Canadá, igual podía hacer su solicitud de asilo. Por ello elegían Roxham Road. Eran arrestados y pedían asilo formalmente.

El pasadizo no oficial, Roxham Road, fue cerrado recientemente.

Quien lo solicite debe permanecer en México, lo que está generando tensiones en las ciudades fronterizas. Antes no aplicaba a cubanos, nicaragüenses y venezolanos como Kevin y su familia, pero ahora también incluye a esas nacionalidades, para las que, por otro lado, se ha abierto una posibilidad de entrada legal si cuentan con un patrocinador económico en EE.UU.

El rumor sobre Canadá

Aunque en Canadá hay programas sólidos de apoyo para los solicitantes de asilo y desde que llegan reciben acompañamiento, el proceso no es rápido ni sencillo. Las solicitudes pueden ser rechazadas luego de meses o años de proceso. Esto sin contar la demora por factores administrativos.

"Hay mucho retraso en la evaluación de las decisiones de los casos de refugio, lo que significa que la gente que logró pedir refugio probablemente tendrá que esperar dos o tres años para saber si lo van a aceptar como persona protegida o no", explica Hernandez.

"No es fácil, aquí te piden historial crediticio, recomendaciones y en ocasiones pagar un mes de depósito. Algunas personas piden extractos bancarios o comprobantes de pago de un salario. Cosas que obviamente llegando no vas a tener", cuenta Diana, a quien una ONG local de mujeres latinas le ayudó a conseguir y amueblar un apartamento en un suburbio.

Además, para quienes tienen urgencia económica, el proceso les genera frustración porque al contrario que en EE.UU. no necesariamente pueden conseguir un trabajo rentable sin documentos. Al menos cuentan con un subsidio del gobierno, pero apenas da para pagar sus gastos más básicos.

Trabajar "bajo la mesa" es un poco más complicado en Canadá que en Estados Unidos, no sólo por la configuración económica, sino también por las dinámicas culturales.

"Aunque hay cierto espacio para que los empleadores paguen en efectivo, hay una mayor regulación del gobierno y hay una idea cultural de lo que es correcto o no hacer como empleador o como empleado", explica Hernández.

Aunque es más difícil, muchos migrantes trabajan de forma ilegal en Canadá. Como en EE.UU., consiguen trabajos no cualificados y reciben un pago que suele ser en efectivo y que no declaran ante el gobierno para no perder los subsidios y para evadir impuestos.