4 grandes filtraciones de documentos secretos que estremecieron a EE.UU. (y qué pasó con quienes lo hicieron)

Sin embargo, no en todo los casos ha habido una condena contra los responsables de las filtraciones , algunos de los cuales han sido catalogados de "héroes" por haberse atrevido y arriesgado a sacar a la luz la algunas veces cuestionable actividad secreta del Estado.

Los Papeles del Pentágono

En 1971, un hombre filtró a varios periódicos, incluyendo The New York Times y The Washington Post, miles de páginas de documentos secretos del gobierno de Estados Unidos.