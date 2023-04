Rey Carlos III: cómo es Poundbury, la ciudad experimental y "utópica" que ideó el monarca en Inglaterra (y qué dice de su personalidad)

Saber cómo piensa un rey no es tarea sencilla, pero en el caso de Carlos III hay un atajo para conocer cómo imagina la sociedad sobre la que reina.

"Amor por Poundbury"

"O lo amas o lo odias", dicen la mayoría de personas al hablar del estilo particular de Poundbury.

"Me hablaron de este lugar, vinimos y sentimos muy buena energía. Caminar era agradable y hermoso", dice a BBC Mundo.

Los principios urbanos del rey

Poundbury es la materialización del libro "A Vision of Britain" (Una visión para Gran Bretaña), que escribió Carlos en los 80.

Estrictas condiciones

"Las puertas no se pueden cambiar de color, no pueden instalarse antenas parabólicas y no pueden cambiarse las ventanas", explica Ha, quien tuvo que firmar un documento de unas 17 páginas aceptando varias reglas cuando se mudó.