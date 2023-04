Cómo Tucker Carlson se convirtió con su estilo populista en la estrella de los conservadores en EE.UU.

"La pregunta es, ¿quién dice la verdad? No hay muchos", agregó.

Un ascenso estable y una caída abrupta

El diario The New York Times había informado de pagos millonarios a mujeres que habían acusado a O'Reilly de conducta sexual inapropiada, acusaciones que él dijo que no tenían fundamento.