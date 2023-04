La legisladora transgénero sancionada en EE.UU. por sus críticas a un proyecto de ley restrictivo con los jóvenes trans

2 horas

Los republicanos la acusaron de azuzar la violencia y no respetar el decoro de la cámara.

"Haré lo que siempre he hecho: me levantaré para apoyar a mi comunidad", prometió la legisladora antes de la votación de este miércoles.

"Cuando me levanté y dije que había sangre en sus manos, no estaba siendo exagerada", se defendió Zephyr. "Me refería a consecuencias reales de los votos que nosotros como legisladores tomamos en este órgano".