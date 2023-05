"Cuando mi esposa estaba agonizando, me dijo que me tirara por la ventana porque ya mis hijos estaban sin mamá": el padre hondureño que perdió a su mujer y un hijo en un tiroteo en Texas

1 hora

El estruendo sobresaltó al bebé. García dejó al niño con su esposa, Sonia Argentina Guzmán, y fue a la casa del vecino acompañado por otro hombre para pedirle que disparara su arma más lejos porque su hijo no podía dormir.

Su esposa Sonia le dijo que entrara, y que el vecino no le dispararía a una mujer. Pero ella resultó ser la primera víctima cuando el hombre disparó indiscriminadamente contra la casa y mató a 5 personas, todos hondureños, incluido un niño de 9 años.

"Cuando mi esposa estaba agonizando, me dijo que me tirara por la ventana porque ya mis hijos estaban sin mamá. Entonces tenía que quedar uno de los dos vivos para que los cuidara", dijo conmovido García, que habló con las televisiones locales.

"A mi hijo de un mes y medio lo protegieron con un montón de ropa, para que el asesino no lo matara también" , contó a los periodistas.

"No tengo palabras para describir lo que pasó", dijo García a medios locales. " Es como si estuviéramos vivos pero al mismo tiempo no lo estamos . Lo que sucedió realmente fue horrible".

"Puedo decirles ahora mismo que no tenemos pistas", dijo el detective especial del FBI, James Smith. "No sabemos dónde está. No tenemos ninguna pista en este momento sobre dónde puede estar. Nos encontramos en un callejón sin salida".