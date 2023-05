“Tienes este grupo de élite que prospera mientras el resto trata de llegar a fin de mes": los británicos que no quieren saber de la coronación de Carlos III

50 minutos

La BBC conversó con tres personas que no tienen interés en mirarla.

"Desperdicio enorme"

Oli Silverwood-Cope no tiene pensado ver la coronación. Ella dice que la monarquía es una institución obsoleta que debería ser abolida.

"No hemos tenido un aumento de sueldo desde 2010. La familia real tiene su propia riqueza personal y, aún así, somos nosotros, los contribuyentes, los que tenemos que financiar este desfile en medio de una crisis financiera", añade.

"Deberiamos votar sobre si queremos la monarquía"

La activista Chantelle Lunt no piensa sintonizar su TV. Lunt, de 35 años, preside la Alianza de Merseyside para la Igualdad Racial (en el noroeste de Inglaterra) y dice que la monarquía no tiene cabida en la sociedad moderna.

"Tengo muchos sentimientos sobre el legado de la monarquía y la historia del imperio que se construyó sobre las espaldas de los negros y mestizos. Y sé que en el camino se han pedido algunas disculpas, pero en mi opinión, no son suficientes".

"No me interesa tanto"

Tarek Ahmed dice que no le "interesa tanto como para mirar (el evento) durante horas".

Ahmed dice que no ha decidido si apoya o no a la familia real.

"Si hacen que el país gane dinero, genial. Eso significa más dinero para cosas como el NHS y la educación. Pero si ese no es el caso, entonces no los quiero".

"No se lo merece"

Joana Firmino dice que no le gusta el rey Carlos III y no quiere ver cómo lo coronan.

"No creo que vaya a ser un buen modelo a seguir", manifiesta la mesera de 21 años de Kent.

"Si fuese William el coronado, seguramente miraría (el evento). Pero no quiero pasar horas mirando a alguien que no quiero que coronen como rey, porque no creo que se lo merezca".